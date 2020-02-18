В ближайшие дни на реках будет преобладать рост уровней воды

В истекшие сутки очистились от ледяных образований водохранилища Вилейское, Солигорское, Красная Слобода, озеро Лукомское, а также приток Западной Двины река Полота у д. Янково.

По состоянию на 18 февраля забереги и тонкий ледяной покров с полыньями и закраинами сохраняются на Западной Двине в районе г. Сураж, ее притоке реке Кривинка у д. Добригоры, водохранилищах Чигиринское, Заславское, а также озерах Червоное и Дривяты.

Рост уровней воды с интенсивностью 1-7 см за сутки наблюдается на Немане, Припяти, Западной Двине на участке Витебск – Улла, Днепре на участке Жлобин – Лоев, Березине на участке Бобруйск – Светлогорск, Соже у г. Кричев и г. Гомель.

Вода находится на пойме на Вилии у д. Стешицы и притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны.

В ближайшие дни на реках будет преобладать рост уровней воды, ледяные образования будут разрушаться.