Метеоновости
В ближайшие дни на реках будет преобладать рост уровней воды
В истекшие сутки очистились от ледяных образований водохранилища Вилейское, Солигорское, Красная Слобода, озеро Лукомское, а также приток Западной Двины река Полота у д. Янково.
По состоянию на 18 февраля забереги и тонкий ледяной покров с полыньями и закраинами сохраняются на Западной Двине в районе г. Сураж, ее притоке реке Кривинка у д. Добригоры, водохранилищах Чигиринское, Заславское, а также озерах Червоное и Дривяты.
Рост уровней воды с интенсивностью 1-7 см за сутки наблюдается на Немане, Припяти, Западной Двине на участке Витебск – Улла, Днепре на участке Жлобин – Лоев, Березине на участке Бобруйск – Светлогорск, Соже у г. Кричев и г. Гомель.
Вода находится на пойме на Вилии у д. Стешицы и притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны.
В ближайшие дни на реках будет преобладать рост уровней воды, ледяные образования будут разрушаться.
Поделиться новостью «В ближайшие дни на реках будет преобладать рост уровней воды»
▪ Опубликовано 18.02.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34707
▪ Условия републикации «В ближайшие дни на реках будет преобладать рост уровней воды».