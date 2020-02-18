Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 18 февраля Облачно с прояснениями. На значительной части территории кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный порывистый, по северо-западу страны местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +4..+10°C. Сегодня в Минске: небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80 %). Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха утром +6..+7°C, днем +7..+9°C, вечером +4..+6°C.

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▪ Опубликовано 18.02.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34706 | Новости в RSS.

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