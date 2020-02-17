В ближайшие дни в уровенном режиме рек существенных изменений не ожидается

В истекший период (15-16 февраля) очистились от ледяных образований Западная Двина у д. Улла, ее приток река Усвяча у д. Новоселки, Днепр на участке Могилев – Жлобин, его приток канал Ивня-Бонда у д. Будка, Сож у г. Гомель и его приток река Беседь у д. Светиловичи.

По состоянию на 17 февраля забереги и тонкий ледяной покров с полыньями и закраинами сохраняются на Западной Двине в районе г. Сураж, ее притоках реках Кривинка у д. Добригоры и Полота у д. Янково, водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Заславское, Солигорское, Красная Слобода, а также озерах Червоное, Лукомское и Дривяты.

Повышение уровней воды с интенсивностью 1-6 см за сутки отмечается на Припяти, большем протяжении Западной Двины, Немана, Днепра, отдельных участках Березины и Сожа, большинстве их притоков и отдельных притоках Западного Буга.

По-прежнему вода находится на пойме на Вилии у д. Стешицы, притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны. На Березине у г. Березино уровень воды опустился ниже отметки выхода воды на пойму.

В ближайшие дни в уровенном режиме рек существенных изменений не ожидается, разрушения ледяных образований продолжатся.