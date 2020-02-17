Прогноз погоды по Беларуси на 18 - 20 февраля

18 февраля погоду в основном будет определять теплая неустойчивая воздушная масса атлантического происхождения, по юго-восточной половине скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по юго-восточной половине, днем на значительной части территории страны пройдут дожди. Ветер будет юго-западный порывистый, днем по северо-западной половине местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +1..+7°С, максимальная днем +4..+10°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится.

19 февраля погоду в республике будет определять неустойчивая воздушная масса, которая будет поступать на территорию нашей страны с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем по северу страны прогнозируются кратковременные осадки, в основном в виде мокрого снега. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер будет юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью составит от -2°С до +3°С, днем от +2°С до +8°С.

20 февраля погодные условия на территории Беларуси будет определять атмосферный фронт, который будет смещаться с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер будет юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -3..+3°С, днем +1..+7°С.