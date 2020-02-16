Прогноз погоды по Беларуси на день 16 февраля.

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по северо-западу в отдельных районах небольшие осадки, в основном дождь. Ветер юго-западный умеренный до порывистого, местами по северной половине республики сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +2..+7°С, по западу до +9°С. В Минске: Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром -1..+1°С, днем +3..+5°С, вечером +2..+4°С.