Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 15 февраля Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха +1..+6°С. В Минске: Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха утром -3..-5°С, днем +3..+5°С, вечером 0, -2°С.

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▪ Опубликовано 15.02.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34695 | Новости в RSS.

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