Прогноз погоды по Беларуси на 15 - 17 февраля

15 февраля погоду в основном будет определять поле повышенного давления, ночью и утром по южной половине скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Польши. Ожидается переменная облачность. Ночью и утром по южной половине осадки (мокрый снег, дождь), местами налипание мокрого снега. Днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем +1..+6°С. Атмосферное давление будет расти.

16 февраля республика окажется под влиянием теплой неустойчивой воздушной массы, поступающей с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах по северу страны возможны небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый, по северо-западу в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем +2..+7°С, по юго-западу до +9°С.

17 февраля погодные условия в стране будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, и теплые воздушные массы атлантического происхождения. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по северной половине страны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный порывистый, по северной половине сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, максимальная днем от +5°С по северо-востоку до +12°С по юго-западу страны.