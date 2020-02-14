На реках отмечается в основном рост уровней воды

В истекший период (11-13 февраля) в связи с положительными температурами воздуха, на реках страны происходили процессы разрушения ледяных образований.

По состоянию на 14 февраля ледяные образования в виде заберегов и шугохода сохраняются на отдельных участках Западной Двины, Днепра и Сожа, некоторых их притоках, а также на озере Дривяты. На водохранилищах Чигиринское, Заславское, Солигорское, Красная Слобода и озере Червоное наблюдается тонкий ледяной покров с полыньями и закраинами. Выходить на лёд опасно.

На реках отмечается в основном рост уровней воды с интенсивностью 1-19 см за сутки. По-прежнему вода находится на пойме на Вилии у д. Стешицы, Березине у г. Березино и притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны.

В ближайшие дни на реках будет отмечаться повышение уровней воды и разрушение ледяных образований.