Метеоновости
На реках отмечается в основном рост уровней воды
В истекший период (11-13 февраля) в связи с положительными температурами воздуха, на реках страны происходили процессы разрушения ледяных образований.
По состоянию на 14 февраля ледяные образования в виде заберегов и шугохода сохраняются на отдельных участках Западной Двины, Днепра и Сожа, некоторых их притоках, а также на озере Дривяты. На водохранилищах Чигиринское, Заславское, Солигорское, Красная Слобода и озере Червоное наблюдается тонкий ледяной покров с полыньями и закраинами. Выходить на лёд опасно.
На реках отмечается в основном рост уровней воды с интенсивностью 1-19 см за сутки. По-прежнему вода находится на пойме на Вилии у д. Стешицы, Березине у г. Березино и притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны.
В ближайшие дни на реках будет отмечаться повышение уровней воды и разрушение ледяных образований.
Поделиться новостью «На реках отмечается в основном рост уровней воды»
▪ Опубликовано 14.02.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34692
▪ Условия републикации «На реках отмечается в основном рост уровней воды».