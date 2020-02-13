Прогноз погоды по Беларуси на 14 - 16 февраля

14 февраля погоду ночью будут определять в основном неустойчивые воздушные массы, днем по юго-западной половине страны скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Польши. Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью преимущественно в северных районах, днем по юго-западной половине осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах налипание мокрого снега. Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4.. +1°С, максимальная днем 0.. +5°С.

15 февраля ночью погодные условия будет определять атмосферный фронт, днем в основном скажется влияние области повышенного атмосферного давления.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в южных и центральных районах, днем преимущественно по юго-востоку страны кратковременные осадки (мокрый снег, днем с дождем). Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4.. +2°С, максимальная днем 0.. +5°С.

16 февраля республика окажется под влиянием теплой влажной воздушной массы, поступающей с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый, по северо-западу в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем +2 ..+8°С, по юго-западу до +10°С.