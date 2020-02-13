Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 13 февраля Облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами по западу сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем 0..+5°C. В Минске небольшие осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 70-80 %). Утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха утром 0..+2°C, днем +2..+4°C, вечером 0..+2°C.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 13 февраля»

▪ Опубликовано 13.02.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34686 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 13 февраля».