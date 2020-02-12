Прогноз погоды по Беларуси на 13 - 15 февраля

13 февраля погоду будут определять малоактивные атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами по западу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем 0..+5°С. Атмосферное давление будет расти.

14 февраля ночью погоду будут определять неустойчивые воздушные массы, днем скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с территории Польши. Облачно с прояснениями. Местами по республике, а днем по Гродненской, Брестской и Гомельской областям на большей части территории кратковременный снег, мокрый снег, днем по юго-западу с дождем. В отдельных районах слабые туман и гололед, дорогах гололедица. Ветер южный, днем с переходом на северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем -1..+5°С.

15 февраля погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе, по югу республики сохранится влияние атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по югу, днем в отдельных районах кратковременный снег, мокрый снег, днем по северо-западу с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью северный, днем юго-западный слабый до умеренного, днем по северо-западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем 0..+6°С.