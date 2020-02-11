Прогноз погоды по Беларуси на 12 - 14 февраля

12-13 февраля погоду будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы.

12 февраля ожидается преобладание облачной погоды. Временами осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем 0..+5°С. Атмосферное давление будет расти.

13 февраля облачно с прояснениями. На большей части территории республики кратковременные осадки, преимущественно мокрый снег. Ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью -4..+2°С, днем 0..+5°С.

14 февраля ночью погоду будут определять неустойчивые воздушные массы, днем скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с территории Польши.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории страны кратковременные осадки, в основном снег, мокрый снег. Местами слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью 0..-6°С, днем -1..+5°С.