Прогноз погоды по Беларуси на 11 - 13 февраля

11 февраля погоду будут определять фронтальные разделы от обширного циклона с центром над севером Скандинавского полуострова. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами, а ночью по востоку во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная днем +1..+6°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

12-13 февраля скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы.

12 февраля облачно с прояснениями. Временами осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный порывистый, местами, преимущественно по западу республики, сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем 0..+5°С.

13 февраля облачно с прояснениями. На большей части кратковременные осадки, преимущественно мокрый снег. Ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем 0..+5°С.