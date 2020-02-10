На реках наблюдаются колебания уровней воды с интенсивностью в основном 1-18 см за сутки

В настоящее время ледяные образования в виде заберегов и шугохода отмечаются почти повсеместно на реках бассейнов Западной Двины, Днепра, Березины, Сожа и Припяти, местами на реках бассейнов Немана, Вилии и Западного Буга. На водохранилищах Чигиринское, Заславское, Солигорское, Красная Слобода и озере Червоное наблюдается тонкий ледяной покров. Выходить на лёд опасно.

На реках наблюдаются колебания уровней воды с интенсивностью в основном 1-18 см за сутки, на Днепре в районе г. Могилёв отмечается резкий (47 см) суточный подъём уровня воды, обусловленный образованием зажора льда ниже поста. Вода находится на пойме на Вилии у д. Стешицы, Березине у г. Березино и притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны.

В ближайшие дни колебания уровней воды на реках сохранятся, существенного усиления ледообразовательных процессов не ожидается.