Метеоновости
Прогноз погоды на день 8 февраля
Облачно с прояснениями. На большей части территории страны снег, мокрый снег. Местами туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха максимальная днем -3..+3°C.
В Минске: временами снег, мокрый снег (вероятность осадков 80-90%). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха утром -3..-5°C, днем 0..-2°C, вечером около 0°C.
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▪ Опубликовано 08.02.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34668 | Новости в RSS.
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