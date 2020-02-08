Прогноз погоды на день 8 февраля

Облачно с прояснениями. На большей части территории страны снег, мокрый снег. Местами туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха максимальная днем -3..+3°C.

В Минске: временами снег, мокрый снег (вероятность осадков 80-90%). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха утром -3..-5°C, днем 0..-2°C, вечером около 0°C.