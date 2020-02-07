Прогноз погоды по Беларуси на 8 - 10 февраля

8 февраля погоду в основном будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Финляндии, по юго-западу скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по северной половине, утром и днем на большей части территории страны снег, мокрый снег. Днем местами туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..-9°С, местами -10..-13°С, максимальная днем -3..+3°С.

Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

9 февраля ночью погоду будет формировать малоактивный фронтальный раздел, днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления и теплых воздушных масс, поступающих с Западной Европы. Потеплеет. Ночью и утром в отдельных районах небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью 0..-7°С, днем 0..+6°С.

10 февраля ночью республика будет находиться на периферии мощного скандинавского циклона, а днем под влияние его атмосферных фронтов. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем временами осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный на большей части территории страны сильный порывистый. Температура воздуха ночью -5..+2°С, днем +1..+8°С.