Метеоновости
Прогноз погоды на день 7 февраля
Переменная облачность. Местами по востоку небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный на большей части территории сильный порывистый. Максимальная температура воздуха -5..+1°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%). Ветер северный сильный порывистый. Температура воздуха утром -5..-7°С, днем -1..-3°С, вечером -4..-6°С
Поделиться новостью «Прогноз погоды на день 7 февраля »
▪ Опубликовано 07.02.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34663 | Новости в RSS.
▪ Условия републикации «Прогноз погоды на день 7 февраля ».