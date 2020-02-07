Прогноз погоды на день 7 февраля

Переменная облачность. Местами по востоку небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный на большей части территории сильный порывистый. Максимальная температура воздуха -5..+1°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%). Ветер северный сильный порывистый. Температура воздуха утром -5..-7°С, днем -1..-3°С, вечером -4..-6°С