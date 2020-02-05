Прогноз погоды по Беларуси на 6 - 8 февраля

6 февраля ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории республики погодные условия будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада Европы. Ночью ожидается переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью по северо-западу страны временами снег. Утром и днем на большей части территории республики осадки (снег, мокрый снег, по западу с дождем). Местами слабые метель и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, днем с переходом на северный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, по востоку страны местами -8..-10°С, максимальная днем -1..+4°С. Атмосферное давление ночью и утром значительно упадет, днем будет слабо расти.

7 февраля погоду нашей страны в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт, лишь по востоку республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. В отдельных районах по востоку страны небольшой кратковременный снег. На дорогах республики местами гололедица. Ветер северный, северо-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..-10°С, максимальная днем 0..-6°С.

8 февраля ночью во многих районах страны погоду продолжит формировать область повышенного атмосферного давления, лишь в северо-западных районах скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, смещающегося с территории Финляндии. Днем атмосферный фронт будет медленно смещаться через Беларусь в юго-восточном направлении. Прогнозируется постепенное увеличение облачности. Ночью преимущественно по северо-западной половине, утром и днем местами по республике кратковременный снег, по западу мокрый снег. Утром и днем в отдельных районах по западу слабый туман, гололед. На отдельных участках дорог республики ожидается гололедица. Ветер северный, днем с переходом на западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4..-11°С, местами -12..-15°С, максимальная днем от -5°С по востоку до +1°С по западу страны.