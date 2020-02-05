Метеоновости
До конца недели продолжатся ледообразовательные процессы на водных объектах страны
В истекшие сутки понижение температуры воздуха способствовало появлению ледяных образований в виде заберегов на Западной Двине у г. Сураж, ее притоке реке Полота у д. Янково, Вилии у г. Вилейка, притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, а также на водохранилищах Вилейское и Чигиринское.
В настоящее время на реках страны наблюдается в основном рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-29 см. Вода находится на пойме на Вилии у д. Стешицы и притоке Припяти канале Бычок д. Озераны.
До конца текущей недели на реках страны будут отмечаться колебания уровней воды, в связи с морозной погодой ледообразовательные процессы на водных объектах продолжатся.
Поделиться новостью «До конца недели продолжатся ледообразовательные процессы на водных объектах страны »
▪ Опубликовано 05.02.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34655
▪ Условия републикации «До конца недели продолжатся ледообразовательные процессы на водных объектах страны ».