Прогноз погоды по Беларуси на 5 - 7 февраля

5 февраля погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью в южных районах скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по югу страны пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. На отдельных участках дорог республики ожидается гололедица. Ветер северный умеренный, по югу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит -1..-7°С, местами до -10°С, максимальная днем -5..+1°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

6 февраля ночью по северо-западной половине, днем на большей части территории нашей страны погодные условия будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по северо-западной половине республики, днем на большей части территории кратковременный снег, слабая метель, днем в основном в западных районах страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь), слабый гололед. На отдельных участках дорог страны ожидается гололедица. Ветер западный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..-9°С, по востоку при прояснениях до -12°С, максимальная днем от -3 по северо-востоку до +3°С по западу страны.

7 февраля скажется влияние холодной неустойчивой воздушной массы, поступающей с севера Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами, в основном по востоку республики, прогнозируется кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог республики гололедица. Ветер северный, северо-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, максимальная днем 0..-6°С.