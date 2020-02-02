Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 2 февраля Облачно с прояснениями. На большей части территории осадки, в основном дождь. Местами слабый туман. Ветер западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +4 °С до +10 °С. В Минске: утром дождь, днем кратковременные дожди. . Температура воздуха утром +6..+8°С, днем +5.. +7°С, вечером +4..+6°С.

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▪ Опубликовано 02.02.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34638 | Новости в RSS.

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