Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 1 февраля Облачная погода. На большей части территории пройдут осадки (дождь, по северо-востоку с мокрым снегом). Местами туман. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +1 ..+7°С, по юго-западу до +9°С. В Минске: временами небольшие осадки (в основном дождь) (вероятность осадков 80-90 %). Утром слабый туман. Температура воздуха утром +1..+3°С, днем +4.. +6°С, вечером 3..+5°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 1 февраля»

▪ Опубликовано 01.02.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34636 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 1 февраля».