Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Наблюдающиеся местами по республике туманы, в период с 00 до 05 часов 1 февраля (суббота) распространятся на большую часть территории и сохранятся до 09-11 часов утра. Видимость в туманах 100-500 метров. В Минске и окрестностях города туман при видимости 100-500 метров сохранится до конца ночи 1 февраля (суббота).
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▪ Опубликовано 31.01.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34634
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