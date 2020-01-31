Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Наблюдающиеся местами по республике туманы, в период с 00 до 05 часов 1 февраля (суббота) распространятся на большую часть территории и сохранятся до 09-11 часов утра. Видимость в туманах 100-500 метров. В Минске и окрестностях города туман при видимости 100-500 метров сохранится до конца ночи 1 февраля (суббота).

Оранжевый уровень опасности.