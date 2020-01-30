Прогноз погоды по Беларуси на 31 января - 2 февраля

31 января погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Будет преобладать облачная погода. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный с переходом на южный умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем +1..+7°С. Атмосферное давление будет падать.

1-2 февраля погоду в стране будут формировать атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы, и более теплые воздушные массы атлантического происхождения.

1 февраля сохранится облачная погода. Ночью на большей части территории республики небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), по востоку слабые туман и гололед; днем временами дожди. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+5°С, максимальная днем от +2°С по востоку до +9°С по западу страны.

2 февраля по-прежнему облачно. Временами дожди. Ветер юго-западный, западный порывистый, днем по юго-западу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, максимальная днем +3..+9°С.