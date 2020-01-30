Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 30 января Преобладание облачной погоды. На большей части территории осадки, в основном мокрый снег, по восточной половине республики сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый, по юго-востоку сильный порывистый, местами метель. Температура воздуха максимальная днем -1..+4°C. В Минске преобладание облачной погоды. Кратковременный мокрый снег (вероятность осадков 70-80%), местами налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром около 0°C, днем 0..+2°C, вечером 0..+1°C.

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▪ Опубликовано 30.01.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34624 | Новости в RSS.

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