Прогноз погоды по Беларуси на 30 января - 1 февраля

30 января погодные условия будет определять циклон, смещающийся вдоль юго-востока Беларуси. Будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдут осадки, в основном мокрый снег, по восточной половине республики сильный мокрый снег. Местами по стране налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый, утром и днем по юго-востоку сильный порывистый, местами метель. Температура воздуха минимальная ночью -3.. +2°С, максимальная днем -1.. +4°С. Атмосферное давление будет расти.

31 января скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы. Сохранится облачная погода. Временами пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти умеренный. Минимальная температура воздуха ночью по стране в пределах от -4°С до +2°С, максимальная днем от -1°С до +6°С.

1 февраля погоду в стране будет формировать атмосферный фронт, перемещающийся с Западной Европы и более теплая воздушная масса атлантического происхождения. На большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). В отдельных районах туман, ночью слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем порывистый. Минимальная температура воздуха ночью по стране в пределах от -3°С до +3°С, максимальная днем от +1°С по востоку до +9°С по западу страны.