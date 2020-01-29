Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 29 января Облачно. На большей части территории осадки (дождь, мокрый снег). Местами сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Максимальная температура воздуха 0.. +4°С. В Минске: временами осадки (дождь, переходящий в мокрый снег) (вероятность осадков более 90%). Во второй половине дня местами по городу налипание мокрого снега. Температура воздуха утром +1..+2°С, днем +1.. +2°С, вечером 0..+1°С.

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▪ Опубликовано 29.01.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34616 | Новости в RSS.

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