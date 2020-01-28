Прогноз погоды по Беларуси на 29 - 31 января

29 января погодные условия Беларуси будут определять активные атмосферные фронты. Сохранится облачная погода. Ночью преимущественно по западной половине, утром и днем на большей части территории республики пройдут осадки (дождь, мокрый снег). В дневные часы местами ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. Ночью и утром местами образуются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха в течение суток составит -1..+4°С. Атмосферное давление будет падать.

30 января погодные условия нашей страны будет определять циклон, смещающийся с юго-востока Беларуси на Брянскую область России. Сохранится облачная погода. Временами будут идти осадки, в основном мокрый снег, ночью и утром в отдельных районах – сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер западный порывистый. Температура воздуха ночью понизится до -3..+2°С, днем будет колебаться от -2°С до +4°С.

31 января в Беларуси скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Балтийского моря. Ожидается облачная с осадками погода. Временами будет идти мокрый снег и дождь. Местами образуется туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти умеренный. Температурный фон существенно не изменится: ночью -4..+2°С, днем -2..+5°С.