Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 28 января Преобладание облачной погоды. В отдельных районах небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Местами туман, утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный, по западу порывистый. Температура воздуха максимальная днем 0..+6°C. В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Утром слабые туман и гололед. Ветер южный умеренный. Температура воздуха утром -1, +1°C, днем +1 +3°C, вечером 0, +2°C.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 28 января»

▪ Опубликовано 28.01.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34610 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 28 января».