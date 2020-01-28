Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на день 28 января
Преобладание облачной погоды. В отдельных районах небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Местами туман, утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный, по западу порывистый. Температура воздуха максимальная днем 0..+6°C.
В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Утром слабые туман и гололед. Ветер южный умеренный. Температура воздуха утром -1, +1°C, днем +1 +3°C, вечером 0, +2°C.
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▪ Опубликовано 28.01.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34610 | Новости в RSS.
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