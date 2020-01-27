Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на 28 - 30 января
28 января погодные условия будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью преимущественно по северо-восточной половине кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Днем в отдельных районах небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Местами слабый туман, ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем 0..+6°С.
Атмосферное давление будет падать.
29 января погоду в стране обусловит активная фронтальная система, смещающаяся с юго-запада Европы. Ожидается облачная погода. На большей части территории осадки (дождь, мокрый снег); днем в отдельных районах сильные осадки (в основном мокрый снег), налипание мокрого снега. Местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в течение суток -3..+3.
30 января погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления и атмосферные фронты. Сохранится облачная погода. Временами осадки, в основном мокрый снег, ночью и утром в отдельных районах сильные осадки (в основном мокрый снег), налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем -2..+4°С.
Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на 28 - 30 января»
▪ Опубликовано 27.01.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34608 | Новости в RSS.
▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на 28 - 30 января».