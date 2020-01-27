Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 27 января Преобладание облачной погоды. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный слабый. Максимальная температура воздуха 0.. +5°C. В Минске: небольшие осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 70-80%). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром около 0°C, днем 0.. +2°C, вечером около 0°C.

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▪ Опубликовано 27.01.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34605 | Новости в RSS.

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