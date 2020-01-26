Прогноз погоды по Беларуси на день 26 января

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в отдельных районах по северу пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный, юго-западный умеренный, по северу порывистый. Максимальная температура воздуха днем 0..+5°C.

В Минске облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Ветер западный умеренный. Температура воздуха утром +1..+2°C, днем +2..+4°C, вечером +1..+2°C.