Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на день 26 января
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в отдельных районах по северу пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный, юго-западный умеренный, по северу порывистый. Максимальная температура воздуха днем 0..+5°C.
В Минске облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Ветер западный умеренный. Температура воздуха утром +1..+2°C, днем +2..+4°C, вечером +1..+2°C.
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▪ Опубликовано 26.01.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34603 | Новости в RSS.
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