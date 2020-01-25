Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 25 января Облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный порывистый, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +1°С до +6°С. В Минске: Небольшие осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 70-80 %). Температура воздуха утром +2..+3°С, днем +3.. +5°С, вечером +2.. +3°С.

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▪ Опубликовано 25.01.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34602 | Новости в RSS.

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