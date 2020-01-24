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Температура воды в реках и водоёмах находится в пределах от 0°С до 3,2°С
По состоянию на 24 января на реках преобладает спад уровней воды с интенсивностью 1-14 см за сутки. Незначительный (1-6 см за сутки) рост уровней воды отмечается на Западной Двине у г. Верхнедвинск, Немане у г. Гродно, Вилии у д. Михалишки, Днепре на участке Орша-Могилев и у г. Речица, Березине у г. Бобруйск, Припяти у г. Пинск и г. Петриков. На Вилии у д. Стешицы вода находится на пойме.
Температура воды в реках и водоёмах находится в пределах от 0°С до 3,2°С.
В ближайшие дни на реках будут отмечаться небольшие колебания уровней воды. Ледообразования на водных объектах не ожидается.
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▪ Опубликовано 24.01.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34599
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