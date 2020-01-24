Температура воды в реках и водоёмах находится в пределах от 0°С до 3,2°С

По состоянию на 24 января на реках преобладает спад уровней воды с интенсивностью 1-14 см за сутки. Незначительный (1-6 см за сутки) рост уровней воды отмечается на Западной Двине у г. Верхнедвинск, Немане у г. Гродно, Вилии у д. Михалишки, Днепре на участке Орша-Могилев и у г. Речица, Березине у г. Бобруйск, Припяти у г. Пинск и г. Петриков. На Вилии у д. Стешицы вода находится на пойме.

Температура воды в реках и водоёмах находится в пределах от 0°С до 3,2°С.

В ближайшие дни на реках будут отмечаться небольшие колебания уровней воды. Ледообразования на водных объектах не ожидается.