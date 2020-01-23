Прогноз погоды по Беларуси на 24 - 26 января

24 января погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты и более теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Будет преобладать облачная погода. На большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью и утром местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый, утром и днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем 0..+6°С. Атмосферное давление будет падать.

25 января ночью погоду будет определять атмосферный фронт, днем неустойчивая воздушная масса, распространяющаяся с Балтийского моря. Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части, днем местами кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+4°С, максимальная днем +1..+6°С.

26 января продолжится поступление неустойчивой воздушной массы с акватории Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах, в основном по северо-востоку республики, небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем 0..+5°С.