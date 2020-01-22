Прогноз погоды по Беларуси на 23 - 25 января

23 января погоду в Беларуси ночью будет определять неустойчивая воздушная масса, днем скажется влияние периферии антициклона с центром над Балканским полуостровом. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем существенных осадков не ожидается. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый, ночью во многих районах республики, днем местами сильный порывистый. Минимальная температура воздуха по стране ночью в пределах от -5°С до +1°С, максимальная днем от -2°С до +4°С. Атмосферное давление будет расти.

24-25 января погоду в республике будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.

24 января будет преимущественно облачно. На большей части страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабый туман, ночью и утром гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный порывистый, днем местами сильный порывистый. Минимальная температура воздуха по стране ночью в пределах от -4°С до +2°С, максимальная днем от 0°С до +6°С.

25 января ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части, днем местами, преимущественно по северо-восточной половине, пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый, местами по северо-востоку сильный порывистый. Минимальная температура воздуха по стране ночью в пределах от -3°С до +4°С, максимальная днем от +1°С до +6°С.