Прогноз погоды по Беларуси на 22 - 24 января

22 января погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся со Скандинавского полуострова. Ожидается облачная погода. Временами осадки (дождь, мокрый снег). Во второй половине дня местами на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток -1..+5°С. Атмосферное давление ночью и утром будет интенсивно падать, днем расти.

23 января ночью республика будет находиться под влиянием прохладной неустойчивой воздушной массы, поступающей со Скандинавии, днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах страны кратковременный снег, слабая метель. Днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный порывистый, ночью на большей части территории, днем местами по востоку сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем -2..+3°С.

24 января погоду в основном будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами, преимущественно по северу республики, пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабый туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+2, максимальная днем -1..+5.