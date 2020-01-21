Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 21 января Облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по северной половине республики пройдут небольшие дожди. Ветер западный, во многих районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +1..+7°С. В Минске: без существенных осадков, лишь к вечеру возможен небольшой дождь (вероятность осадков 30-40%). Ветер западный сильный порывистый. Температура воздуха утром +1..+3°С, днем +3.. +5°С, вечером +1.. +3°С.

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▪ Опубликовано 21.01.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34582 | Новости в RSS.

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