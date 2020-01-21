Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 21 января (вторник), в период с 05 до 11 часов на большей части территории республики ожидается усиление западного ветра порывами до 15 -20 м/с,в Минске в период с 05 до 08 часов ожидается усиление западного ветра порывами до 15-18 м/с. Сильный ветер сохранится до конца дня.

Оранжевый уровень опасности.