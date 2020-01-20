Прогноз погоды по Беларуси на 21 - 23 января

21 января погоду в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря, днем по северу скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков. Днем местами, преимущественно по северной половине страны, небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах по югу слабые туман и гололед. Ветер западный умеренный до порывистого, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +1..+7°С. Атмосферное давление будет падать.

22 января погодные условия будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада Европы. Будет преобладать облачная погода. Временами осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный, северо-западный порывистый, ночью на большей части территории, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток 0.. +5°С.

23 января ночью республика в основном будет находиться под влиянием прохладной неустойчивой воздушной массы, поступающей со Скандинавии, днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах возможен небольшой кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный порывистый, ночью и утром местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью 0.. -5°С, днем -2.. +3°С.