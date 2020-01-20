Метеоновости
Температура воды в реках и водоёмах по-прежнему находится в пределах от 0°С до 4,0°С
В истекший период (16-19 января) разрушились ледяные образования на Чигиринском и Заславском водохранилищах.
По состоянию на 20 января на реках наблюдаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью 1-16 см. На Вилии у д. Стешицы вода находится на пойме.
На водохранилище Красная Слобода и озере Червоное наблюдается тонкий ледяной покров. Выходить на лёд нельзя.
Температура воды в реках и водоёмах по-прежнему находится в пределах от 0°С до 4,0°С.
В ближайшие дни колебания уровней воды на реках сохранятся. В связи с погодными условиями на отдельных малых реках страны возможно появление ледяных образований в виде снежуры и заберегов.
Поделиться новостью «Температура воды в реках и водоёмах по-прежнему находится в пределах от 0°С до 4,0°С»
▪ Опубликовано 20.01.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34577
▪ Условия републикации «Температура воды в реках и водоёмах по-прежнему находится в пределах от 0°С до 4,0°С».