Температура воды в реках и водоёмах по-прежнему находится в пределах от 0°С до 4,0°С

В истекший период (16-19 января) разрушились ледяные образования на Чигиринском и Заславском водохранилищах.

По состоянию на 20 января на реках наблюдаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью 1-16 см. На Вилии у д. Стешицы вода находится на пойме.

На водохранилище Красная Слобода и озере Червоное наблюдается тонкий ледяной покров. Выходить на лёд нельзя.

Температура воды в реках и водоёмах по-прежнему находится в пределах от 0°С до 4,0°С.

В ближайшие дни колебания уровней воды на реках сохранятся. В связи с погодными условиями на отдельных малых реках страны возможно появление ледяных образований в виде снежуры и заберегов.