Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 18 января Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. В первой половине дня на большей части территории сохранится туман, местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный порывистый. Температура воздуха максимальная днем -1..+5°C. Сегодня в Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Местами по городу слабый туман. Температура воздуха утром 0..-2°C, днем 0..+2°C, вечером 0..-2°C.

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▪ Опубликовано 18.01.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34571 | Новости в RSS.

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