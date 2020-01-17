Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Сегодня, 17 января (пятница), наблюдающиеся по юго-западу туманы в период с 19.00 до 23.00 часов распространятся на большую часть территории республики и сохранятся ночью и в первой половине дня 18 января (суббота). Видимость в тумане 100-500 м.
В Минске в период с 19.00 до 23.00 часов по городу ожидается туман, который сохранится в ночные и утренние часы 18 января (суббота). Видимость в тумане 100-500 м.
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▪ Опубликовано 17.01.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34567
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