Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 17 января (пятница), наблюдающиеся по юго-западу туманы в период с 19.00 до 23.00 часов распространятся на большую часть территории республики и сохранятся ночью и в первой половине дня 18 января (суббота). Видимость в тумане 100-500 м.

В Минске в период с 19.00 до 23.00 часов по городу ожидается туман, который сохранится в ночные и утренние часы 18 января (суббота). Видимость в тумане 100-500 м.

Оранжевый уровень опасности.