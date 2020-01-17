Прогноз погоды по Беларуси на 18 - 20 января

18 января погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем +1..+7°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

19-20 января погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем 19 января по северо-западу республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела.

19 января будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-западу республики небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах туман, слабый гололед. Ветер юго-западный, южный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -5..+2°С, максимальная днем -2..+4°С.

20 января облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2С, максимальная днем 0..+5°С.