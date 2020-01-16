Прогноз погоды по Беларуси на 17 - 19 января

17 января погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Местами туман, в ночные и утренние часы слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью западный, днем переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +1..+6°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

18 января погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления. Будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Местами туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем 0..+5°С.

19 января погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем по северо-западу скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь утром и днем местами по северо-западу республики пройдут небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах туман, слабый гололед. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5..+2°С, максимальная днем -1..+5°С.