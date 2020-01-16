Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 16 января Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха по стране +1.. +6°С. В Минске: местами по городу небольшой дождь. Температура воздуха утром +2..+4°С, днем +2.. +4°С, вечером +1.. +3°С.

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▪ Опубликовано 16.01.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34554 | Новости в RSS.

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