Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на 16 - 18 января
16 января погоду в нашей стране обусловит малоактивный атмосферный фронт и теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+3°С, максимальная днем +1..+6°С. Атмосферное давление будет слабо расти.
17-18 января погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами туман, ночью слабый гололед.
17 января ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +1..+6°С.
18 января ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем 0..+5°С.
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▪ Опубликовано 15.01.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34552 | Новости в RSS.
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