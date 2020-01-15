Прогноз погоды по Беларуси на 16 - 18 января

16 января погоду в нашей стране обусловит малоактивный атмосферный фронт и теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+3°С, максимальная днем +1..+6°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

17-18 января погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами туман, ночью слабый гололед.

17 января ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +1..+6°С.

18 января ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем 0..+5°С.