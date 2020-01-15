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Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 0 °С до 4,0 °С
По состоянию на 15 января на реках наблюдается в основном рост уровней воды с интенсивностью 1-8 см за сутки. На Вилии у д. Стешицы вода находится на пойме.
Ледяные образования в виде заберегов, закраин и ледяной каши отмечаются лишь на водохранилищах Чигиринское, Заславское, Красная Слобода и озере Червоное.
Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 0 °С до 4,0 °С.
В ближайшие дни на реках страны будут отмечаться колебания уровней воды. Температура воды на водных объектах существенно не изменится, разрушение ледяных образований продолжится.
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▪ Опубликовано 15.01.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34551
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