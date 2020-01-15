Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 0 °С до 4,0 °С

По состоянию на 15 января на реках наблюдается в основном рост уровней воды с интенсивностью 1-8 см за сутки. На Вилии у д. Стешицы вода находится на пойме.

Ледяные образования в виде заберегов, закраин и ледяной каши отмечаются лишь на водохранилищах Чигиринское, Заславское, Красная Слобода и озере Червоное.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 0 °С до 4,0 °С.

В ближайшие дни на реках страны будут отмечаться колебания уровней воды. Температура воды на водных объектах существенно не изменится, разрушение ледяных образований продолжится.