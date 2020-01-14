Прогноз погоды по Беларуси на 15 - 17 января

15 января погоду в нашей стране обусловит теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по северу страны небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах республики слабый туман. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+3 °С, максимальная днем +2..+7 °С.

Атмосферное давление существенно не изменится.

16 января (четверг) погодные условия в нашей стране обусловят теплые неустойчивые воздушные массы, поступающие с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в ночные и утренние часы местами по северо-востоку страны небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью -2..+4 °С, днем +1..+6 °С.

17 января (пятница) погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами туман, ночью слабый гололед. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью -3..+2 °С, днем +1..+6 °С.