Прогноз погоды по Беларуси на 14 - 16 января

14 января ночью и утром погодные условия будет определять влажная воздушная масса, поступающая с Западной Европы, днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем без существенных осадков. В отдельных районах слабый туман. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3, +3°С, максимальная днем 0, +5°С.

Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

15-16 января погоду в стране обусловят теплые неустойчивые воздушные массы, поступающие с Западной Европы. Будет облачная с прояснениями погода.

15 января местами, преимущественно по северу республики, небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью -3, +3, днем 0, +7.

16 января в отдельных районах страны небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью -3, +3, днем +1 +6.